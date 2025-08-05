حمدان: الاحتلال حوّل غزة إلى معسكر اعتقال نازي ويمارس إبادة بالتجويع والمجازر

قال القيادي في حركة حماس، أسامة حمدان، إن الاحتلال الإسرائيلي يحوّل قطاع غزة إلى معسكر اعتقال نازي، ويستخدم سياسة "هندسة التجويع" وفرض المجاعة كأداة إبادة جماعية، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 1487 مدنيًا خلال محاولاتهم الحصول على المساعدات الإنسانية، وإصابة أكثر من 10 آلاف آخرين.

وأكد حمدان، خلال مؤتمر صحفي عقدته الحركة بالتزامن مع جلسة مجلس الأمن الطارئة لمناقشة الوضع الإنساني في غزة، أن "نسبة الأسر التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي بلغت 96%، فيما تنتظر أكثر من 22 ألف شاحنة مساعدات الدخول إلى القطاع عبر المعابر المغلقة من قبل الاحتلال".

وأضاف أن "الاحتلال يتعمّد منع إدخال المساعدات ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى إحداث انهيار إنساني شامل"، مشيرًا إلى أن "صور الهزال الظاهرة على أسيرين إسرائيليين في قبضة المقاومة تعكس نفس المعاناة التي يعيشها أبناء غزة، إذ لا طعام ولا ماء ولا دواء بسبب الحصار الإسرائيلي الوحشي".

وشدد حمدان على أن "كسر الحصار وفتح كل المعابر فورًا، وإدخال الغذاء والماء والدواء بشكل عاجل إلى كامل قطاع غزة، هو السبيل الوحيد لإنهاء الكارثة الإنسانية"، داعيًا مجلس الأمن إلى إصدار قرارات واضحة وملزمة للاحتلال، لوقف العدوان والتجويع والمجازر، والانسحاب من القطاع، وفتح المعابر أمام المساعدات الإنسانية.

وفي سياق متصل، كشف حمدان عن ارتفاع عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال إلى 10,800 أسير، بينهم 495 طفلًا و49 أسيرة، مؤكدًا استشهاد 76 أسيرًا جراء التعذيب والتجويع والإهمال الطبي المتعمّد.

وأشار إلى أن "أسرى شعبنا يتعرضون لانتهاكات جسيمة وتعذيب ممنهج في معسكرات الاحتلال، وسط منع المؤسسات الحقوقية والإنسانية من الاطلاع على أوضاعهم".

وبخصوص أسرى الاحتلال لدى المقاومة، قال حمدان "نجدّد تأكيدنا على استعدادنا للتعامل بإيجابية مع أي طلب من الصليب الأحمر بإدخال الأطعمة والأدوية لهم، بما يعكس التزامنا بتعاليم ديننا وقيمنا الإنسانية"، داعيًا في المقابل إلى إجبار الاحتلال على فتح الممرات الإنسانية بشكل طبيعي ودائم لكافة أبناء شعبنا.

وختم القيادي في حركة حماس بالتأكيد على أن "ما يجري في غزة من حرب تجويع وإبادة ومجازر موثّقة هو جريمة ستلاحق الاحتلال وكل المتخاذلين عن وقفها"، محذرًا من استمرار التواطؤ الدولي، والتقاعس عن اتخاذ خطوات عاجلة لوقف هذه الكارثة غير المسبوقة.