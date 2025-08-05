القسام توقع قتلى وجرحى في صفوف الاحتلال بخانيونس

أعلنت كتائب القسام " الجناح العسكري لحركة حماس" ، اليوم الثلاثاء ،عن استهداف ناقلة جند إسرائيلية قرب خانيونس جنوب قطاع غزة ، وإيقاع طاقمها بين قتيل وجريح.

وافادت كتائب القسام في بلاغ عسكري أنها استهدفت ناقلة جند إسرائيلية بعبوة برميلية شديدة الانفجار، وأوقعت طاقمها بين قتيل وجريح في منطقة الزنة شمال شرق مدينة خانيونس جنوب القطاع.

وأضافت القسام أن مجاهديها رصدوا هبوط الطيران المروحي للإخلاء بعد الاستهداف شرق خانيونس.

وسبق أن أعلنت القسام اليوم عن دك موقع قيادة وسيطرة للاحتلال في محور موراج جنوب مدينة خانيونس جنوب القطاع بعدد من قذائف الهاون من العيار الثقيل ، وموقع أخر قرب مدرسة دار الأرقم شرق حي التفاح شرق مدينة غزة بعدد من قذائف الهاون.

وتصاعدت في الآونة الأخيرة عمليات المقاومة الفلسطينية ضد قوات الاحتلال في مختلف محاور التوغل على امتداد قطاع غزة، ولا سيما في خان يونس ورفح جنوبا، مخلفة العديد من القتلى والجرحى.