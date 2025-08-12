"سرايا القدس" تعلن تدمير 52 آلية "إسرائيلية" بعملية سابقة

أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أن مجاهديها نمكنوا بعد انسحاب الاحتلال الإسرائيلي جزئياً من مناطق شرق غزة خلال الأيام القليلة الماضية، للوصول إلى مسارح عمليات جرى تجهيزها مسبقاً بعبوات ناسفة أرضية من نوع "ثاقب" و"زلزال" بالإضافة إلى قنابل من مخلفات الاحتلال جرى هندستها عكسيا.

وأوضح قائد ميداني في السرايا، الثلاثاء، أن هذه العمليات أسفرت عن انفجار وتدمير ما يربو على 52 آلية عسكرية إسرائيلية في مناطق الشجاعية والتفاح والزيتون بعبوات وقذائف.

وأشار إلى أن مجاهديها عاينوا حفراً وبقايا آليات مصفحة في محيط مسارح العمليات المجهزة مسبقاً.

وأوضح أن هناك الكثير من عمليات تفجير الآليات بالعبوات المزروعة مسبقاً لم يتم الإعلان عنها لعدم تمكنا من الوصول إلى أماكنها وتوثيقها.

وأضاف أن الدمار الحاصل في المنازل هائل وكبير لكن النتيجة الميدانية تؤكد تلقي العدو ضربة مؤلمة في توغله شرق غزة.

وشدد على استمرار المقاومة في قتال الاحتلال بالرغم من فارق الإمكانات والحرب غير المتكافئة، قائلاً: "لن نستقبله بالورود".