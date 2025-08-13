سياسي مصري: تصريحات نتنياهو وقاحة سياسية وتجسيد لإرهاب الدولة

وصف السفير حسن هريدي، مساعد الأمين العام لجامعة الدول العربية، تصريحات رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو الأخيرة، التي عبّر فيها عن ارتباطه بـ"رؤية إسرائيل الكبرى" التي تشمل فلسطين والأردن وسوريا ولبنان ومصر، بأنها وقاحة سياسية غير مسبوقة وتجسيد واضح لمفهوم إرهاب الدولة الذي يمارسه الكيان الصهيوني منذ تأسيسه.

وقال هريدي ل"الرسالة نت" إن هذه التصريحات تكشف عن عقلية استعمارية توسعية، تتعامل مع المنطقة العربية باعتبارها ساحة مفتوحة للسيطرة والضم بالقوة، دون أي احترام لسيادة الدول أو القانون الدولي، مؤكداً أن الأطماع الإسرائيلية في مصر لم تتوقف يوماً، وأنها جزء أصيل من الفكر الاستراتيجي للحكومات الإسرائيلية المتعاقبة.

وأضاف أن حرب غزة جاءت لتفضح هذا النهج، موضحاً أن الاحتلال لا يسعى لوقف إطلاق النار أو التوصل إلى تسوية، بل يواصل سياسة فرض الأمر الواقع، تمهيداً لمد نفوذه وإشعال المزيد من النزاعات في المنطقة.

وشدد هريدي على أن هذه التصريحات يجب أن تُواجَه بموقف عربي ودولي حازم، يرفض تبرير الاحتلال لجرائمه، ويؤكد أن إرهاب الدولة الذي تمارسه إسرائيل لن يمنحها شرعية أو أمناً، بل سيزيد من عزلة الكيان ومقاومة شعوب المنطقة لمشاريعه العدوانية.