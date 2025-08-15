16 شهيدًا ومصابون في غارات "إسرائيلية" على قطاع غزة

استشهد 16 مواطنًا، وأصيب آخرون، منذ فجر يوم الجمعة، في غارات إسرائيلية متواصلة على قطاع غزة في اليوم الـ679 للعدوان.

وأفاد مراسلنا باستشهاد ثلاثة مواطنين، في قصف بمنطقة الإقليمي جنوب غربي مدينة خان يونس جنوبي القطاع، وهم: أحمد محمود عبد الله الملاحي، خالد أحمد محمود الملاحي وصابرين محمد لافي عرادة.

وقال إن مواطنين استشهدا من طالبي المساعدات بنيران قوات الاحتلال قرب مركز مساعدات "نتساريم" وسط القطاع.

وأشار إلى استشهاد الطفلة بنان ربيع إبراهيم السطري متأثرة بإصابتها في قصف خيمة قبل أسابيع في مواصي خان يونس.

وبين أن طائرات الاحتلال شنت غارات جوية على مباني مدينة حمد السكنية شمال غربي مدينة خان يونس.

وذكر أن أسماء شهداء العدوان الإسرائيلي على جنوبي القطاع اليوم، هم: سعيد هاني أبو السعيد، انتصار تيسير جبر فريد، رامي فؤاد أحمد البرديني، طلعت محمود أبو دقة، محمد مفيد خالد موسى، عبد الكريم محمود موسى وسالي يوسف محمد عبد العال.

وأوضح أن مواطنًا أصيب برصاص قوات الاحتلال في مدينة أصداء شمال غربي خان يونس.

وأفاد مراسلنا بأن قوات الاحتلال نفذت 5 عمليات نسف ضخمة خلال الـ15 دقيقة الأخيرة جنوبي حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

وفي السياق ذاته، استشهد مواطن، في قصف إسرائيلي على حي التفاح شرقي مدينة غزة.

كما استشهد طفل متأثرًا بجروح، جراء قصف تجمع للمواطنين قرب مفترق الاتصالات غربي مدينة غزة، ما يرفع عدد الشهداء إلى 3 بينهم طفل رضيع.

وأسماء شهداء القصف الإسرائيلي على مجموعة من المواطنين محيط دوار الاتصالات هما: مراد أبو درابي وعنان عليان.

واستشهد مواطنان، في قصف إسرائيلي على حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

ووصل مستشفى العودة 3 شهداء، بينهم طفلان، و9 إصابات، جراء استهداف الاحتلال تجمعات المواطنين بالقرب من نقطة توزيع المساعدات على شارع صلاح الدين جنوب منطقة وادي غزة وسط القطاع.

وكان المستشفى استقبل خلال الـ24 ساعة الأخيرة شهيدًا، و3 إصابات جراء استهدافات وسط القطاع.

وبدعم أمريكي، ترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 61,776 شهيدًا، و154,906 مصابين، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.