حماس : نطالب بوقف الإبادة وفتح المعابر لإدخال المساعدات لغزة

في بيان صحفي بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني الذي يصادف التاسع عشر من أغسطس/آب من كل عام، دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) المجتمع الدولي إلى ممارسة أقصى درجات الضغط على الاحتلال الإسرائيلي من أجل فتح المعابر ووقف ما وصفته بـ"جريمة الإبادة والتجويع" بحق أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة، وإجباره على إدخال المساعدات الإنسانية والطبية بشكل عاجل.

وأكدت الحركة أن هذا اليوم العالمي يحلّ بينما يواصل الاحتلال حربه على غزة منذ أكثر من 22 شهراً، ارتقى خلالها أكثر من 61 ألف شهيد، معظمهم من الأطفال والنساء، فيما تحول نحو 40 ألف طفل إلى أيتام و23 ألف امرأة إلى أرامل، في حين بلغ عدد ضحايا المجاعة وسوء التغذية 235 شهيداً بينهم 106 أطفال.

وشدد البيان على أن "الاكتفاء ببيانات التنديد والاستنكار لم يعد مقبولاً"، داعياً إلى تفعيل الجهود الدولية لوقف العدوان ومحاسبة قادة الاحتلال وعلى رأسهم رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، "المطلوب لمحكمة الجنايات الدولية"، والعمل على عزل إسرائيل باعتبارها تهدد السلم والأمن الدوليين.

واتهمت حماس الإدارة الأمريكية بـ"المسؤولية المباشرة عن استمرار سياسة التجويع ومنع دخول المساعدات عبر ما يُعرف بمؤسسة غزة اللا إنسانية التي تفرضها حكومة الاحتلال بغطاء أمريكي".

كما أشادت الحركة بجهود الطواقم الإنسانية والإغاثية الفلسطينية العاملة في قطاع غزة، رغم ما تتعرض له من قصف واستهداف مباشر، مؤكدة أن جرائم الاحتلال ضدها تمثل انتهاكاً ممنهجاً يهدف إلى منعها من أداء واجبها الإنساني.

في ختام البيان، دعت حماس الأمم المتحدة، والمنظمات العربية والإسلامية والدولية العاملة في مجالات الإغاثة، إلى تكثيف أنشطتها في غزة ورفض ما وصفته بمحاولات الاحتلال "الالتفاف على بروتوكولات العمل الإنساني بآليات إجرامية صُمّمت لقتل الشعب الفلسطيني والتنكيل به".