الصحة: 60 شهيدًا و343 مصابًا بقطاع غزة في آخر 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، يوم الثلاثاء، عن وصول 60 شهيدًا (منهم شهيدان انتشال)، و343 إصابة إلى مستشفيات القطاع خلال 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة في لها، الثلاثاء، أن العديد من الضحايا لا تزال جثثهم تحت الركام وفي الطرقات، ما يمنع طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم حتى الآن.

ولفتت إلى ارتفاع حصيلة الشهداء والجرحى منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023 إلى 62,064 شهيدًا و156,573 إصابة، "فيما بلغت حصيلة الضحايا منذ 18 مارس 2025 وحتى اليوم 10,518 شهيدًا و44,532 إصابة".

وقالت الوزارة إنها سجلت ضمن شهداء "لقمة العيش" خلال 24 ساعة الماضية 31 شهيدًا و197 إصابة أثناء محاولتهم الحصول على المساعدات الإنسانية، ليصل إجمالي شهداء لقمة العيش إلى 1,996 شهيدًا وأكثر من 14,898 إصابة.

كما وثقت مستشفيات غزة 3 حالات وفاة جديدة بسبب المجاعة وسوء التغذية، من بينهم طفلان، ليرتفع إجمالي ضحايا الجوع إلى 266 وفاة، بينهم 112 طفلًا.

ودعت وزارة الصحة ذوي الشهداء والمفقودين إلى استكمال بياناتهم عبر الرابط المخصص لاستيفاء سجلات الوزارة.