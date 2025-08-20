مسيرة في بيروت دعمًا لغزة ورفضًا لنزع سلاح المقاومة

نظّمت "جبهة فلسطين حرة" في العاصمة اللبنانية بيروت وقفةً ومسيرةً جماهيرية دعمًا للمقاومة في غزة ورفضًا لمحاولات نزع سلاح المقاومة في لبنان. وشارك في المسيرة حشد من الطلبة والشباب والعمال، حيث أكدوا موقفهم الثابت الرافض للسياسات الإسرائيلية والأمريكية والسعودية، وتمسّكهم بخيار المقاومة ومواصلة النضال من أجل تحرير الأرض والأسرى والتصدّي لكل المحاولات المعادية الرامية إلى النيل من سلاح المقاومة في لبنان.

ورفع المتظاهرون الأعلام اللبنانية والفلسطينية، إضافة إلى يافطات دعت إلى وحدة الشعب في مواجهة الكيان الصهيوني والإمبريالية الأمريكية. كما وجهوا تحية للشعب اليمني ومواقفه ومقاومته الباسلة في مواجهة العدوان والحصار.

كما هتف المشاركون ضد حكومة نواف سلام ومواقف الأنظمة العربية التي اعتبروها "متخاذلة" و"متواطئة" في حرب الإبادة الجماعية على غزة. وأكد المنظمون، في ختام المسيرة أمام السفارة السعودية، أن المقاومة مستمرة، وأنهم سيواصلون النضال والتنظيم من أجل حفظ دماء الشهداء وحماية الوطن والقضية.