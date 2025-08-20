عائلات أسرى الاحتلال: لن نسمح لنتنياهو بإفشال الصفقة الراهنة

قالت عائلات الأسرى الإسرائيليين، الثلاثاء، إنها لن تسمح لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بـ"إفشال الصفقة الراهنة" مع حركة حماس والتي تعد "الفرصة الأخيرة" لإطلاق سراح ذويهم.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، عن بيان لهيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين، قولها: "هذه المرة لن نسمح لك يا نتنياهو أن تفشل الصفقة، فهذه هي الفرصة الأخيرة للأسرى".

ونقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، عن عيناف تسينغاوكر، والدة الأسير ماتان الموجود في غزة، قولها إنه "على الجمهور أن يعرف الحقيقة، قبل شهر تقريبا، كنا أقرب من أي وقت مضى إلى توقيع اتفاق" قبل أن ينسحب وفد "إسرائيل" من مفاوضات الدوحة.

وتابعت أنه "كان بالإمكان منع موت آخر للأسرى"، مشيرة إلى أن "نتنياهو يكذب عندما يقول إننا مستعدون لصفقة شاملة وإنهاء الحرب.