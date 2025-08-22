"عربات جدعون".. مجازر "إسرائيلية" أزهقت أرواح 9,073 مواطنًا في غزة

قال المكتب الاعلامي الحكومي في غزة أن الاحتلال الإسرائيلي قتل خلال العملية الإجرامية "عربات جدعون" 9,073 مدنياً ، وأصاب 36,900 آخرين بينهم آلاف الأطفال والنساء والمُسنين والمُجوّعين

واوضح المكتب الاعلامي أن من بين الشهداء 2,358 طفلاً، و1,088 سيدة، و455 مسناً، أي أن قرابة 43% من الضحايا الشهداء هم من الفئات الأكثر ضعفاً.

وأشار إلى أن بقية الشهداء في معظمهم إلى فئة الشباب والرجال المُجوّعين، حيث قتلهم جيش الاحتلال بدم بارد على أبواب ما تُعرف بـ"مصائد الموت"، أو ما تُسمى المراكز الأمريكية–الإسرائيلية المزعومة لتوزيع المساعدات في رفح أو على مقربة من جسر وادي غزة، أو عند نقاط مرور شاحنات الإغاثة في مختلف محافظات القطاع خلال محاولاتهم الحصول على الغذاء بالتزامن مع سياسة التجويع المتواصلة ضد قطاع غزة.

وحمل الاحتلال "الإسرائيلي" والإدارة الأمريكية والدول المنخرطة في الإبادة المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم، ونطالب المجتمع الدولي بالتحرك الجاد والفعلي لوقف هذه المجازر التي يرتكبها الاحتلال، ومحاسبته وفق أحكام القانون الدولي الإنساني.