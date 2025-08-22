لازاريني: أطفال غزة محكوم عليهم بالموت إذا لم تصل المساعدات

حذّر المفوّض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، فيليب لازاريني، من أن الأطفال الأكثر جوعًا في قطاع غزة "محكوم عليهم بالموت"، إن لم تصل إليهم المساعدات على وجه السرعة.

وأكد لازاريني في بيان، أن مستويات الجوع أكثر حدة في الشمال، حيث مدينة غزة التي ما زال يسكنها نحو مليون شخص بحسب التقديرات.

وأعلن أنه سيتم نشر تقييم لحجم الجوع في القطاع المحاصر قريبًا.

وأشار إلى أن المراكز الصحية التابعة لأونروا شهدت ارتفاعًا بمعدل ستة أضعاف في عدد الأطفال الذين يعانون سوء التغذية الحاد منذ آذار/مارس.

وقال: "إن لم تُتخذ التدابير بشكل عاجل فالأطفال محكوم عليهم بالموت".

وأضاف لازاريني أن الفلسطينيين في غزة يموتون جوعًا بالفعل، "وسوف يكون هناك المزيد، بلا شك".