مرداوي: اقتحامات الاحتلال في الضفة جرائم تدميرية امتداد لحرب الإبادة في غزة

قال القيادي في حركة حماس محمود مرداوي إن الاقتحامات المتواصلة التي ينفذها جيش الاحتلال في محافظات الضفة الغربية المحتلة، وما شهدته مدينة رام الله صباح اليوم من عمليات مداهمة واعتداءات على بنوك ومحال صرافة ومرافق مدنية، تمثل نهجًا تدميريًا استئصاليًا واضحًا يهدف إلى إحكام السيطرة الميدانية على الضفة.

وأوضح مرداوي أن استهداف المؤسسات المدنية والتجارية والبنكية يشكل جريمة مكتملة الأركان، ويمثل امتدادًا مباشرًا لحرب الإبادة التي يشنها الاحتلال منذ ما يقارب العامين في قطاع غزة.

وأكد أن هذه الاعتداءات لن تفلح في بث الرعب أو ثني الفلسطينيين عن التمسك بحقوقهم وأرضهم، مشددًا على أن الشعب الفلسطيني هو صمام الأمان لإفشال مخططات الضم والتهجير.

وحيّا مرداوي جماهير الشعب في رام الله وكافة المحافظات الذين سارعوا للتصدي لاقتحامات الاحتلال، داعيًا إلى المزيد من الوحدة والتكاتف لمواجهة العدوان بكل الوسائل الممكنة، والاستمرار في نهج المقاومة دفاعًا عن الأرض والكرامة والحقوق الوطنية الثابتة.

وطالب القيادي في حركة حماس المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لمحاسبة الاحتلال على جرائمه في الضفة وغزة، ووقف ما وصفه بسياسة البطش والعدوان التي تستهدف الفلسطينيين على امتداد الأرض المحتلة.