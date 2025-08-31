7 شهداء ومصابون من منتظري المساعدات شمالي القطاع

استشهد 7 مواطنين وأصيب عدد آخر مساء اليوم الأحد، بمجزرة إسرائيلية بحق منتظري المساعدات في منطقة السوادنية شمال غربي قطاع غزة.

وأفاد مراسلنا، باستشهاد 7 مواطنين بنيران قوات الاحتلال من منتظري المساعدات في منطقة السودانية شمال غربي القطاع.

وتتصاعد الانتهاكات الإسرائيلية ضد المدنيين في مناطق تجمع المساعدات الإنسانية، والتي باتت تشكل نقاط استهداف متكررة منذ أشهر، في سياق ما وصفته منظمات حقوقية بأنه "نهج متعمد لفرض التجويع والإذلال الجماعي".

وارتفع عدد شهداء مراكز توزيع المساعدات الإسرائيلية-الأمريكية بقطاع غزة، إلى 2248 شهيدًا، وأكثر من 6600 إصابة، وكلهم من المدنيين المُجوَّعين الباحثين عن لقمة العيش تحت الحصار والتجويع.