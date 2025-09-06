6 وفيات جراء المجاعة في غزة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة في غزة، يوم السبت، تسجيل 6 حالات وفاة في القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية، نتيجة المجاعة وسوء التغذية من بينهم طفل.

ولفتت الصحة في بيان مقتضب، إلى أن إجمالي وفيات سوء التغذية ارتفع إلى 382 شهيدًا، من بينهم 135 طفلًا.

ومنذ إعلان (IPC)، سُجّلت 104 حالات وفاة، من بينهم 20 طفلًا.

ومنذ 2 مارس/ آذار الماضي، تغلق "إسرائيل" جميع المعابر المؤدية إلى غزة مانعة أي مساعدات إنسانية، ما أدخل القطاع في حالة مجاعة رغم تكدس شاحنات الإغاثة على حدوده، وتسمح بدخول كميات محدودة جدًا لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات المجوعين