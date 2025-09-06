القسام تستهدف 3 دبابات "إسرائيلية" جنوبي حي الزيتون

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) استهداف ثلاث دبابات إسرائيلية جنوب حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

وقالت القسام في منشور عبر قناتها على "تليجرام"، يوم السبت: إن مجاهديها أكدوا بعد عودتهم من خطوط القتال، استهداف 3 دبابات صهيونية من نوع "ميركفاه" في محيط مسجد صلاح الدین ومستوصف الزيتون جنوبي حي الزيتون جنوبي مدينة غزة بتاريخ 31-08-2025م.

وتواصل كتائب القسام وفصائل المقاومة تصديها لآليات الاحتلال وجنوده المتوغلين في قطاع غزة ضمن معركة "طوفان الأقصى" ومواجهة العدوان الإسرائيلي المستمر منذ قرابة العامين.