"الصحة" تناشد الأردن إعادة تفعيل المستشفيات الميدانية في غزة

ناشدت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الاحد، المملكة الأردنية الهاشمية إعادة تفعيل مستشفياتها الميدانية في القطاع، في ظل ما يعانيه من نقص حاد في الإمكانات والكوادر الطبية.

وفي نداء استغاثة عاجل، أهابت وزارة الصحة بالملك الأردني عبد الله الثاني إعطاء التوجيهات اللازمة للجهات التنفيذية في المملكة لإعادة تفعيل وتشغيل المستشفى الميداني الأردني بمدينة غزة.

وأشارت الوزارة في ندائها إلى أنه لا يتم إدخال اي حالة مبيت في المستشفى الميداني منذ عدة أشهر، رغم الحاجة الماسة لكل سرير مبيت، خاصة في ظل التحديات التي تواجه القطاع الصحي عموما ومحافظة غزة على وجه التحديد.

كما أكدت الوزارة أهمية تفعيل المستشفى الميداني الأردني في مدينة خانيونس، والذي تقلص إلى 17 سريرا فقط، بينما يتم معالجة ما يقرب من 1000 حالة على بعد أمتار قليلة في مجمع ناصر الطبي.

وعبرت الوزارة عن تقديرها لمبادرة الملك الأردني لإقامة المستشفى الميداني الاردني في مدينة غزة في العام 2009 والذي قالت إنه شكّل "أعظم رسالة إسناد للشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال وآلة القتل المستمر، ورسالة جسدت تلاحم الشعبين الفلسطيني والأردني".

وأعربت وزارة الصحة عن ثقتها بأن "التوجيهات الملكية العاجلة ستلقى طريقها العاجل للتخفيف من معاناة الناس تحقيقا للإرادة الملكية السامية".

وتشهد مستشفيات غزة اكتظاظًا شديدًا بالمصابين جراء التصعيد الإسرائيلي المتواصل، وسط نقص في الأدوية والمستلزمات الأساسية، وتدهور الأوضاع الصحية بشكل عام.

وتواجه المنظومة الصحية في قطاع غزة حربا ممنهجة يشنها جيش الاحتلال منذ بداية العدوان، سواء من خلال الاستهداف المباشر للمستشفيات والمراكز الصحية، أو بمنع دخول الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية والمولدات الكهربائية والوقود اللازم لتشغيلها، إلى القطاع.