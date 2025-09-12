أكثر من مليون فلسطيني يرفضون النزوح القسري من غزة والشمال نحو الجنوب

أكد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة أن أكثر من مليون فلسطيني، بينهم نحو 350 ألف طفل، ما زالوا ثابتين في مدينة غزة وشمالها، رافضين مخطط الاحتلال لفرض النزوح القسري نحو الجنوب، رغم استمرار العدوان الهمجي والقصف المتواصل.

وأوضح المكتب في بيان صحفي أن الاحتلال أعلن صراحة أن النزوح سيكون “بلا عودة” إلى مدينة غزة وشمالها، وهو ما اعتبره “جريمة تهجير قسري مخالفة للقانون الدولي والإنساني”.

وبحسب البيان، يبلغ عدد سكان غزة وشمالها أكثر من 1.3 مليون نسمة، اضطر نحو 300 ألف منهم للنزوح داخليًا نحو وسط المدينة وغربها. كما أشار إلى رصد “نزوح عكسي” من الجنوب إلى الشمال، حيث عاد أكثر من 20 ألف مواطن إلى مناطقهم الأصلية بعد أن وجدوا أن الجنوب يفتقر إلى أدنى مقومات الحياة.

وأشار المكتب إلى أن منطقة المواصي في خان يونس ورفح، التي تجمع فيها نحو 800 ألف مواطن بعد ادعاء الاحتلال أنها “منطقة آمنة”، تعرضت لأكثر من 109 غارات خلّفت أكثر من 2000 شهيد، في ظل غياب المستشفيات والبنية التحتية وقطع المياه والكهرباء والخدمات الأساسية.

ولفت البيان إلى أن الاحتلال خصص أقل من 12% من مساحة القطاع كمناطق إيواء لإجبار أكثر من 1.7 مليون مواطن على التكدس فيها، في سياسة وصفها بأنها “ممنهجة لإفراغ مدينة غزة وشمالها ومنع العودة إليها مطلقًا”.

وأدان المكتب الإعلامي الحكومي ما سماه “جرائم الإبادة والتهجير القسري”، محملًا الاحتلال وحليفه الاستراتيجي، الإدارة الأمريكية، والدول المنخرطة في العدوان، المسؤولية الكاملة عنها، وداعيًا الأمم المتحدة والمحاكم الدولية للتحرك العاجل لوقف هذه الجرائم ومحاسبة قادة الاحتلال وضمان حق الفلسطينيين في البقاء على أرضهم