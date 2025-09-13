رئيس الخدمات الطبية بغزة: كارثة إنسانية وصحية غير مسبوقة بعد 22 شهراً من العدوان

أكد فارس عفانة، رئيس الخدمات الطبية في غزة، أن الأوضاع الإنسانية والصحية في القطاع بلغت مرحلة كارثية بعد مرور 22 شهراً من العدوان الإسرائيلي المتواصل، مشيراً إلى أن الاحتلال صعّد من عملياته العسكرية مؤخراً ضد المدنيين عبر تكثيف القصف والتهجير القسري، ما أدى إلى إخلاء أحياء كاملة مثل جباليا البلد والنزلة تحت نيران المدفعية والطيران الحربي والمسيرات المسلحة.

وأوضح عفانة لـ"الرسالة نت" أن آلاف المواطنين اضطروا للنزوح من مناطق الصبرة والزيتون والتفاح والشجاعية نحو غرب غزة، بما فيها السودانية والخزندار ومخيم الشاطئ، وهي مناطق مكتظة أصلاً بالنازحين، ما فاقم الأزمة الإنسانية.

وأضاف أن الاحتلال استهدف بشكل مباشر خيام النازحين في الغرب والشقق السكنية، حيث شهد يوم أمس وحده خمس غارات، منها ثلاث على مخيم الشاطئ وحي الشيخ رضوان وشارع النفق، وأسفرت عن سقوط عدد كبير من الشهداء معظمهم من النساء والأطفال.

وأشار إلى أن المنظومة الصحية في غزة تواجه انهياراً شبه كامل، بعد تدمير ما يقارب 80% من قدرات الإسعاف والطوارئ والمستشفيات والمراكز الصحية، ومنع إدخال الوفود الطبية والإمدادات الحيوية.

وبيّن أن هناك نقصاً حاداً في المستلزمات الطبية الأساسية، حيث يضطر الجرحى الذين يحتاجون إلى صفائح البلاتين لعلاج الكسور إلى الانتظار لأسابيع حتى تتوفر عبر إعادة استخدامها من مرضى آخرين، ما يؤدي إلى فقدان حياة العديد من المصابين.

وشدد عفانة على أن استهداف الاحتلال المباشر للمسعفين وسيارات الإسعاف حال دون إنقاذ مئات الجرحى وانتشال جثامين الشهداء، إذ يُطلق الرصاص على الطواقم أثناء أداء واجبها الإنساني، ما أدى في كثير من الحالات إلى ترك الجثث في العراء، حيث تنهشها الكلاب الضالة بسبب خطورة الوصول إليها.

وختم رئيس الخدمات الطبية بالتأكيد أن الاحتلال يتعمد ضرب المنظومة الصحية والإغاثية والدفاع المدني، باعتبارها الركيزة الأساسية لصمود الشعب الفلسطيني، محمّلاً المجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن استمرار الكارثة الصحية والإنسانية غير المسبوقة التي يعيشها قطاع غزة.