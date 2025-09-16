الاحتلال يقصف مستشفى الرنتيسي للأطفال ويهدد حياة عشرات المرضى

أكّد مدير عام المستشفيات بوزارة الصحة في غزة، الدكتور منير البرش، أن مستشفى الرنتيسي التخصصي للأطفال تعرّض الليلة الماضية لقصف إسرائيلي متتالٍ بثلاث ضربات مباشرة، بفارق دقائق قليلة بين كل ضربة والأخرى، ما أحدث حالة من الرعب والفوضى داخل المستشفى.

وأوضح البرش أن المستشفى، وهو الوحيد من نوعه في قطاع غزة ويضم أقسام الأورام وغسيل الكلى وأمراض الجهاز التنفسي والهضمي، كان يؤوي 80 مريضاً وقت القصف، من بينهم أربع حالات في العناية المركزة للأطفال وثماني حالات في عناية حديثي الولادة، إضافة إلى عشرات المرضى في أقسام أخرى.

وأشار إلى أن القصف أجبر نحو 40 مريضاً مع مرافقيهم على الهروب تحت النيران بحثاً عن النجاة، فيما بقي في الداخل 40 مريضاً آخرين مع ذويهم، إلى جانب الطواقم الطبية العاملة التي يبلغ عددها 30 من الأطباء والممرضين.

وقال البرش: "مستشفى الرنتيسي لم يعد مكاناً آمناً للمرضى، لقد تحوّل إلى ساحة موت، حيث تختلط أنفاس الأطفال المرضى بصوت الانفجارات وصرخات الأمهات"، محذراً من كارثة إنسانية محققة إذا استمر استهداف المستشفيات والمرافق الصحية.

وطالب المسؤول الفلسطيني المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتحرك العاجل لتوفير الحماية الفورية للمرضى والطواقم الطبية، مشدداً على أن قصف المستشفيات يُعدّ جريمة حرب مكتملة الأركان وفق القانون الدولي.