عائلة الأسطل تعلن براءتها من أحد أبنائها وتؤكد التزامها بالقيم الوطنية

أصدرت عائلة الأسطل في الداخل والخارج بيانًا رسميًا أعلنت فيه براءتها التامة من المدعو حسام الملقب "أبو سفن"، مؤكدة أنه لا يمثل إلا نفسه، وأن أفعاله المسيئة تتنافى مع تاريخ العائلة وقيمها الوطنية والأخلاقية.

وشددت العائلة على أن المذكور خارج عن الصف الوطني والعائلي، داعية أبناءها إلى التمسك بالقيم الدينية والأصيلة، والابتعاد عن أي سلوكيات تسيء للعائلة أو للمجتمع الفلسطيني.

كما أكدت العائلة على وحدتها وتماسكها وصلابتها الوطنية، ورفضها القاطع لأي فكر أو سلوك خارج عن تقاليدها الراسخة، معتبرة هذا الموقف براءةً مسبقة من أي شخص قد يسلك ذات الطريق مستقبلاً.

واختتمت العائلة بيانها بالتشديد على مكانتها الوطنية والاجتماعية المتجذرة، مؤكدة التزامها بخدمة مجتمعها والمحافظة على سمعتها بين العائلات الفلسطينية.