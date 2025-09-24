طائرات الاحتلال تهاجم أسطول الصمود لكسر الحصار عن غزة

أفاد أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن قطاع غزة، ان مسيرات تابعة للاحتلال الإسرائيلي شنت جمات من طائرات على سفن الأسطول في البحر الأبيض المتوسط.

وأوضح الأسطول، أنه رصد 13 انفجارا وتشويشا واسعا في الاتصالات على متن قوارب الأسطول، وطائرات مسيرة ألقت أجسام مجهولة على 10 قوارب وتسببت في أضرار.

من جانبها قالت المقررة الأممية لحقوق الإنسان في فلسطين فرانشيسكا ألبانيزي، إن هجمات بمسيرات استهدفت سفن أسطول الصمود في البحر المتوسط، بعد تحليق 15 طائرة مسيّرة فوق عدد من سفن الأسطول المتجه إلى غزة لكسر الحصار المستمر على القطاع.

وفي وقت سابق، قال مراسل الجزيرة من على متن إحدى سفن أسطول الصمود، إن مسيّرة ألقت مادة برائحة البارود فوق إحدى السفن دون وقوع إصابات.