إسبانيا تلغي صفقة أسلحة ثالثة مع إسرائيل بقيمة 207 مليون يورو

ألغت وزارة الدفاع الإسبانية، صفقة ثالثة لشراء أسلحة من إسرائيل قيمتها 207 ملايين يورو، لتضاف إلى سلسلة الصفقات السابقة التي سبق وأن ألغتها الحكومة الإسبانية مع الشركات الإسرائيلية.

وكانت الوزارة قد ألغت سابقًا صفقتين، الأولى لشراء صواريخ "سيلام" عالية الحركة بقيمة 700 مليون يورو مع تحالف شركات "EM&E" الإسرائيلي، والثانية لشراء 168 صاروخًا من طراز "سبايك إل آر" المضاد للدبابات بقيمة 287.5 مليون يورو مع شركة "رافيل" الإسرائيلية.

وأكدت وزارة الدفاع الإسبانية أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهودها لقطع الروابط العسكرية والتكنولوجية مع إسرائيل، ودراسة بدائل تضمن للقوات المسلحة الإسبانية الحصول على الأنظمة والبرمجيات اللازمة دون الاعتماد على الشركات الإسرائيلية.

ويأتي هذا القرار بالتزامن مع إصدار مرسوم ملكي في إسبانيا يقضي بتعزيز العقوبات على إسرائيل، بعد الاتهامات الموجهة لتل أبيب بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة، حيث يشمل المرسوم حظر تصدير الأسلحة واستيراد بعض المنتجات من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بالإضافة إلى تعزيز الدعم الإنساني والمالي لغزة والأونروا، وزيادة عدد موظفي بعثة الاتحاد الأوروبي عند معبر رفح.