ضربة نوعية.. المقاومة تفكك عصابة عملاء شرقي غزة

كشفت مصادر أمنية مطلعة عن تسديد المقاومة ضربة قاتلة لعصابات العملاء التي أنشأها جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة، بعد أيام قليلة من إعدامها 3 عملاء رميًا بالرصاص وسط المدينة.

وقالت المصادر إن المقاومة نجحت في تفكيك عصابة عملاء شكلها جيش الاحتلال شرقي مدينة غزة، لضرب الجبهة الداخلية وتعزيز حالة الفوضى.

وأشارت إلى أن المسؤول الأبرز عن العصابة المدعو أحمد جندية استسلم مع عدد من عناصره وسلموا أنفسهم إلى أمن المقاومة.

وبينت المصادر أن العصابة التي كانت تتخذ من حي الشجاعية مقرًا لنشاطها الإجرامي، احتجزت عددًا من المواطنين كرهائن، قبل أن تنجح المقاومة بتحريرهم خلال العملية.

ويأتي هذا التطور بعد أيام قليلة من تنفيذ المقاومة حكم الإعدام بحق 3 عملاء وسط مدينة غزة، في إطار جهود “حماية الجبهة الداخلية وملاحقة المتعاونين مع الاحتلال”.

وتوعدت في حينه بملاحقة كل من العملاء المجرمين ياسر أبو شباب، أحمد جندية، رامي حلس، حسام الأسطل، أشرف المنسي، وإيقاع أقسى العقوبات الثورية بحقهم.