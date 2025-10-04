ترامب: يجب على إسرائيل التوقف عن قصف غزة فورا

طالب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فجر اليوم السبت، الاحتلال الإسرائيلي بوقف قصف قطاع غزة "فورا" من أجل السماح بالإفراج عن الأسرى في القطاع.

وقال ترامب عقب إصدار حركة حماس بيانا أكدت فيه موافقتها على الإفراج عن كل الأسرى أحياء وجثامين، وفقا لخطة الرئيس الأميركي التي أعلن عنها في وقت سابق.، إن النقاش جار حاليا بشأن التفاصيل التي تتطلب العمل عليها لتنفيذ خطة إنهاء الحرب في غزة.

وأكد أن الأمر "لا يتعلق بغزة فحسب بل بالسلام الذي طال انتظاره في الشرق الأوسط".

وكانت حركة حماس قد أبدت في بيانها استعدادها "الفوري" للدخول من خلال الوسطاء في مفاوضات لمناقشة كل التفاصيل المتعلقة بتنفيذ الاتفاق.

كما جددت الحركة موافقتها على تسليم إدارة القطاع لهيئة فلسطينية من المستقلين بتوافق وطني واستنادا لدعم عربي إسلامي.