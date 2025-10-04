مصر وقطر ترحبان برد حركة حماس على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب في غزة

رحبت كلّ من جمهورية مصر العربية ودولة قطر بموقف حركة حماس الرسمي من الخطة التي قدّمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن وقف الحرب في قطاع غزة، مؤكدتين أن ردّ الحركة يعكس حرصها على حقن دماء الفلسطينيين وحماية المدنيين الأبرياء.

وأعربت مصر عن تقديرها للبيان الصادر عن حركة حماس، معتبرة أنه يعبّر عن إدراك وطني عميق لضرورة إنهاء الحرب والمضي نحو تحقيق التطلعات الفلسطينية بتجسيد الدولة المستقلة.

من جانبها، رحبت قطر بإعلان حركة حماس موافقتها على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب واستعدادها لإطلاق جميع الرهائن ضمن صيغة التبادل الواردة في الخطة، مؤكدة أنها بدأت العمل مع شركائها في الوساطة، بالتنسيق مع مصر والولايات المتحدة، لاستكمال النقاشات وضمان الوصول إلى اتفاق شامل ينهي الحرب الدامية في غزة.