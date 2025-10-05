حماس: الاحتلال يكذب حول تقليص العمليات العسكرية في غزة

قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل ارتكاب "مجازر مروّعة" في قطاع غزة، مشيرة إلى أن القصف منذ صباح اليوم أسفر عن ارتقاء نحو 70 شهيدًا، بينهم أطفال ونساء.

وقالت الحركة في بيان صحفي إن استمرار التصعيد الدموي "يفضح أكاذيب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بشأن تقليص العمليات العسكرية ضد المدنيين العزّل".

ودعت حماس المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية إلى "تحمّل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية، والتحرك العاجل لحماية الشعب الفلسطيني وإغاثته، والضغط بكل الوسائل لوقف حرب الإبادة والتجويع المستمرة منذ عامين".

كما حثّت الحركة أحرار العالم على "مواصلة وتصعيد فعالياتهم التضامنية مع الشعب الفلسطيني، والضغط على الاحتلال لوقف عدوانه وجرائم الإبادة".