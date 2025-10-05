والد أسير لدى المقاومة: رد حماس يثبت أن نتنياهو يكذب

هاجم والد الجندي الإسرائيلي الأسير لدى المقاومة في قطاع غزة نمرود كوهين رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، متهمًا إياه بالتضحية بابنه وبقية الأسرى لتحقيق مصالحه السياسية والشخصية.

وقال والد كوهين، في مقابلة مع قناة الجزيرة مباشر، إنه يأمل أن يتمكن الرئيس الأميركي دونالد ترمب من إجبار نتنياهو على وقف الحرب، مؤكدًا أن رد حركة حماس الأخير أثبت أن نتنياهو كان يكذب عندما زعم أن الحركة ترفض صفقة تبادل تؤدي إلى وقف الحرب.

وأضاف أن نتنياهو "لم يهتم بإطلاق سراح ابني، وكل ما شغله هو البقاء في منصبه وتحقيق صورة النصر المطلق". وأكد أنه في حال الإفراج عن نجله ضمن أي صفقة تبادل، فلن يسمح له بالعودة للقتال في غزة مرة أخرى.

وأعرب والد الأسير الإسرائيلي عن فقدانه الثقة بالجيش الإسرائيلي، قائلاً إن ابنه "تعرّض للغدر"، محمّلًا القيادة السياسية والعسكرية في "إسرائيل" المسؤولية عن استمرار معاناة الأسرى وعائلاتهم.