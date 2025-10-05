حزب الله يدعم رد "حماس" على خطة ترامب

أعرب حزب الله اللبناني عن دعمه وتأييده للموقف الذي اتخذته حركة ‏المقاومة الإسلامية (حماس)، ‏فيما يخص خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.‏

وقال حزب الله، في بيان اليوم الاحد، إن موقف "حماس" "ينطلق من الحرص الشديد على وقف العدوان ‏الإسرائيلي الوحشي على أهلنا في قطاع غزة"، وإنه "يؤكد على ‏التمسك بثوابت القضية الفلسطينية وعدم التفريط بحقوق الشعب الفلسطيني".

ورأى الحزب ‏أن موقف "حماس" الذي اتخذته بالتشاور والتنسيق مع بقية فصائل المقاومة الفلسطينية، يعبر عن تمسك الحركة ومعها كل فصائل المقاومة بوحدة الشعب ‏الفلسطيني.

وأضاف أنه يؤكد أن التوافق الوطني المستند إلى الحقوق الوطنية ‏المشروعة، هو الإطار الذي ينبغي أن تستند إليه المفاوضات التي يجب أن تؤدي ‏إلى انسحاب الاحتلال من كامل قطاع غزة ومنع تهجير سكانه، وتمكين أبناء الشعب ‏الفلسطيني من إدارة شؤونهم السياسية والأمنية والمعيشية بأنفسهم وبقواهم الذاتية، ‏ورفض أي وصاية خارجية أياً كان شكلها ومرجعياتها.‏

ودعا الحزب جميع الدول العربية والإسلامية إلى الوقوف خلف الشعب الفلسطيني ‏وموقف "حماس" وقوى المقاومة الفلسطينية كافة، ودعمها على جميع الصعد ‏لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية، ومنع التهجير، ‏وإعادة الإعمار، واستعادة جميع الحقوق المشروعة للشعب ‏الفلسطيني.‏

ومساء الجمعة، أعلنت حركة "حماس" أنها سلمت للوسطاء ردها على الخطة المقترحة من الرئيس الأمريكي ترامب لإنهاء الحرب على قطاع غزة.

وأعلنت الحركة موافقتها على الإفراج عن جميع أسرى الاحتلال، أحياء وجثامين، وفق صيغة التبادل الواردة في مقترح الرئيس ترامب، ومع توفير الظروف الميدانية لعملية التبادل، مبدية استعدادها للدخول فوراً -من خلال الوسطاء- في مفاوضات لمناقشة تفاصيل ذلك.

وعقب إعلان الحركة موقفها، نشر الرئيس ترامب بيان حركة "حماس" المتضمن قبول خطته على حسابه في منصة "تروث سوشيال".

وقال ترامب: "نحن بالفعل في مناقشات حول تفاصيل لم تُحسم بعد. الأمر لا يتعلق فقط بغزة، بل هو مسألة سلام في الشرق الأوسط طالما رغبت فيه".

وأعلن البيت الأبيض الأمريكي، مساء الإثنين، تفاصيل الخطة التي وضعها الرئيس ترامب لإنهاء الحرب في قطاع غزة، قائلًا إنّه "إذا وافق الطرفان على هذا الاقتراح ستنتهي الحرب على الفور".

وينص الاقتراح، على إعادة الأسرى الإسرائيليين الأحياء، ورفات الأموات، بعد 72 ساعة من إعلان الاتفاق، وتسليم سلاح المقاومة وإعداد خطة اقتصادية وإدارية للقطاع.