حماس: التصعيد الاستيطاني في الضفة محاولة لفرض وقائع تهويدية

وصف القيادي في حركة "حماس" محمود مرداوي، إنشاء حكومة الاحتلال الإسرائيلي 117 بؤرة استيطانية جديدة في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بالتصعيد الاستيطاني غير المسبوق.

وقال مرداوي، في تصريح اليوم الأحد، أن هذا التصعيد الاستيطاني يأتي في إطار سياسة ممنهجة لابتلاع مزيد من الأراضي الفلسطينية، وفرض وقائع تهويدية على الأرض، وصولاً لحلم الاحتلال بالضم والتهجير.

وأشار إلى تزامن هذا التوسع الخطير مع تصاعد غير مسبوق في الاعتداءات العسكرية والميدانية على كافة محافظات الضفة الغربية، من اقتحامات، واعتقالات، وهدم منازل، ومصادرة ممتلكات، وفرض حصار خانق على المدن والقرى والمخيمات، في محاولة لإخماد روح المقاومة وكسر صمود الشعب الفلسطيني.

وشدد أن "هذه الجرائم تمثل سياسة فصل عنصري متكاملة الأركان، وتهدف إلى تفريغ الأرض من أهلها الأصليين، في انتهاك صارخ لكل القوانين والاتفاقيات الدولية".

وأكد القيادي في الحركة، أن الشعب الفلسطيني سيواصل مقاومته وصموده في وجه الاستيطان والعدوان، وأن "كافة مشاريع الاحتلال ستتحطم أمام إرادة الفلسطيني المتمسك بأرضه وهويته".

وكشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، اليوم، أن المستوطنين أقاموا 117 بؤرة استيطانية جديدة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تسببت بتهجير 33 تجمعا بدويا فلسطينيا، تتكون من 455 عائلة وتشمل 2853 فردا من أماكن سكنهم إلى أماكن أخرى.

وقال رئيس الهيئة مؤيد شعبان، خلال مؤتمر صحفي برام الله، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين نفذوا 38 ألفًا و359 اعتداء بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية، منذ السابع من أكتوبر 2023.