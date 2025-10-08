مئات المستوطنين بينهم الوزير بن غفير يقتحمون الأقصى

اقتحم المئات من المستوطنين ،صباح الأربعاء، باحات المسجد الأقصى بينهم الوزير المتطرف إيتمار بن غفير وأدوا طقوس ورقصات وسط حماية من شرطة الاحتلال

وأفاد شهود عيان، بأن المستوطنين اقتحموا باحات الأقصى، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية، تزامنا مع ثاني أيام عيد "العرش العبري".

كما وشارك الوزير "بن غفير" في اقتحام المسجد الأقصى ، كما ونظم المستوطنيين مسيرة كبيرة عند باب الغوانمة ، وأدوا رقصات جماعية ورددوا أغاني وهتافات عنصرية ضد العرب والمسلمين.

وفرض الاحتلال إجراءات مشددة في محيط وأبواب المسجد الأقصى المبارك، ونشر تعزيزات واسعة من قواته وشرطته، لتأمين اقتحامات المستوطنين.