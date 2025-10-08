حماس: الموقف الموحد للمقاومة يعزل الاحتلال ويعزز حق شعبنا في إنهاء العدوان

أكد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس جهاد طه، أن الموقف الموحد لفصائل المقاومة الفلسطينية من المقترح الأمريكي عزز من عزلة الاحتلال وعبّر عن تمسك الشعب الفلسطيني بحقوقه ومصالحه الوطنية.

ورحب طه بالمواقف العربية والدولية الداعمة للحق الفلسطيني، مشيدًا بالتعاطي الإيجابي لفصائل المقاومة من أجل الوصول إلى وقف شامل للعدوان المستمر على قطاع غزة منذ عامين.

وشدد على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية، وأن إدارته يجب أن تكون ضمن توافق وطني فلسطيني شامل، يضمن وحدة الموقف والمؤسسات.

وأكد المتحدث باسم حماس أن استمرار جرائم الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني يكشف زيف ادعاءاته بشأن تقليص عملياته في غزة، داعيًا إلى ترتيب البيت الفلسطيني وتوحيد الجهود لمواجهة المشاريع التي تستهدف الأرض والمقدسات.