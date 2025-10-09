عاجل | دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ ظهر اليوم

دخل عند الساعة الثانية عشرة ظهرًا بالتوقيت المحلي اتفاق وقف إطلاق النار الشامل بين فصائل المقاومة الفلسطينية و(الاحتلال الإسرائيلي) حيز التنفيذ رسميًا، بعد مفاوضات رعتها مصر وقطر والولايات المتحدة؛ وأسفرت عن تفاهمات متعددة تشمل الجوانب الإنسانية والسياسية والأمنية.

وبحسب مصادر فلسطينية مطّلعة، يتضمّن الاتفاق وقفًا كاملاً ومتبادلاً لإطلاق النار في كل مناطق قطاع غزة، وانسحاب القوات (الإسرائيلية) من داخل المدن والمناطق السكنية إلى خارج الخطوط الحدودية، إضافة إلى وقف التحليق الجوي والقصف المدفعي (الإسرائيلي) بشكل كامل.

كما يشمل الاتفاق فتح جميع المعابر التجارية والإنسانية بشكل تدريجي خلال أسبوعين، والسماح بدخول الوقود والأدوية والمواد الغذائية ومواد البناء دون قيود، تمهيدًا لانطلاق خطة إعادة إعمار واسعة بإشراف دولي.

ومن البنود الأساسية أيضًا تبادل الأسرى، والتي تشمل ملف الأسرى ذوي الأحكام العالية.

كما نصّ الاتفاق على ضمانات دولية من الأمم المتحدة وتركيا وقطر ومصر، مع آلية رقابة ميدانية مشتركة لمتابعة تنفيذ الالتزامات ومنع أي خروقات.

وتسود غزة منذ ظهر اليوم حالة من الترقب الممزوجة بالحذر والأمل، حيث توقفت أصوات القصف لأول مرة منذ شهور طويلة، فيما يخرج المواطنون لتفقّد الأحياء المدمّرة والبحث عن ذويهم تحت الركام.