التجمع الوطني يدعو المنظمات الدولية لاستئناف العمل الإنساني في غزة

دعا التجمع الوطني للقبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية كافة المنظمات والهيئات والمؤسسات الدولية إلى استئناف عملها الإنساني والإغاثي بشكل فوري في مدينة غزة وشمال القطاع، مؤكدًا أن الأوضاع الميدانية والمعيشية وصلت إلى مستوى الكارثة غير المسبوقة، في ظل ما خلّفه الاحتلال من زلزال مدمّر نسف البيوت والمنازل والمدارس والبنية التحتية والمشافي.

وأشار التجمع في بيانه إلى أن ما يجري في غزة يتجاوز حدود الاحتمال الإنساني، وأن التقاعس عن التدخل العاجل يشكل تخليًا عن المسؤولية الأخلاقية والقانونية للمجتمع الدولي تجاه شعبٍ يواجه الإبادة والدمار الشامل.

وطالب البيان المنظمات الدولية والإغاثية بضرورة إطلاق خطة عاجلة للإنقاذ وإعادة تفعيل البرامج الإنسانية، وفتح مكاتبها ومقراتها في مدينة غزة لتقديم الخدمات الصحية والإغاثية والاجتماعية للمواطنين الذين يفتقدون لأبسط مقومات الحياة.

كما أهاب التجمع بكل الجمعيات الأهلية والمبادرين والمتطوعين للتحرك نحو مدينة غزة وشمالها، والبدء في إنشاء الخيام وتأمين عودة المواطنين إلى مناطقهم لتعزيز صمودهم فوق ركام بيوتهم المهدمة.

وختم التجمع بيانه بالتأكيد على أن السكوت على استمرار المأساة الإنسانية في غزة وصمة عار في جبين العالم الحر، وأن واجب الجميع اليوم هو التحرك الفوري لإنقاذ ما تبقّى من حياة في المدينة التي تواجه الموت بصمودٍ أسطوري وإرادةٍ لا تنكسر.