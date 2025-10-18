وزارة الصحة: استلام 135جثماناً جديداً لشهداء أفرج الاحتلال عنهم عبر الصليب الأحمر

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم عن استلام 15 جثماناً لشهداء أفرج عنهم الاحتلال الإسرائيلي، عبر منظمة الصليب الأحمر الدولي، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الجثامين المستلمة إلى 135 منذ بدء الإفراج عنها.

وأكدت الوزارة في بيان لـ"الرسالة نت"، أن الطواقم الطبية تواصل التعامل مع الجثامين وفق الإجراءات والبروتوكولات الطبية المعتمدة، تمهيداً لاستكمال عمليات الفحص والتوثيق والتسليم لذوي الشهداء.

وأشارت الوزارة إلى أن بعض الجثامين تظهر عليها آثار تنكيل وضرب، إضافة إلى تكبيل الأيدي وتعصيب الأعين، في مشهد يعكس حجم الانتهاكات التي يتعرض لها الشهداء حتى بعد استشهادهم.

وأضافت أنه تم التعرف حتى اللحظة على هوية سبعة من الشهداء من قبل ذويهم، وذلك من خلال رابط الاستدلال الذي تم نشره مسبقاً عبر القنوات الرسمية للوزارة.