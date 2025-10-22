46 عضوا بمجلس الشيوخ يخاطبون ترامب بشأن غزة

وجه 46 عضواً ديمقراطياً في مجلس الشيوخ الأميركي رسالة إلى الرئيس دونالد ترامب، دعوه فيها إلى تعزيز الخطوات الكفيلة بالحفاظ على إمكانية تحقيق حل الدولتين.

ونقل موقع "أكسيوس" الأميركي عن الرسالة أن أعضاء المجلس أكدوا معارضتهم لأي خطوات إسرائيلية لضم الأراضي أو توسيع المستوطنات.

وشدد أعضاء المجلس على ضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النار في قطاع غزة وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى السكان هناك.

وأكد أعضاء مجلس الشيوخ في رسالتهم أن الحفاظ على جدوى حل الدولتين بين الفلسطينيين والإسرائيليين يمثل ضرورة استراتيجية للولايات المتحدة، مشيرين إلى أن أي تقويض لهذا الحل سيؤدي إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة ويقوض فرص السلام.

وأشاروا إلى أن أي تصعيد جديد بغزة سيقوض الجهود الدبلوماسية التي تبذلها واشنطن لإعادة الاستقرار إلى المنطقة.

كما أعرب النواب الديمقراطيون عن معارضتهم الشديدة لأي خطوات إسرائيلية أحادية الجانب، مثل ضم الأراضي الفلسطينية أو توسيع المستوطنات في الضفة الغربية.