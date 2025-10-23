نادي الأسير: السجون مقابر جماعية

قال عبد الله زغاري، رئيس نادي الأسير الفلسطيني، إنّ ما يتعرض له الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي يمثل جريمة متواصلة منذ سنوات طويلة، لم تستثنِ أحدًا من الأسرى والمحررين، بل ازدادت وتيرتها بعد صفقات التبادل الأخيرة.

وأوضح زغاري لـ"الرسالة نت"، أن الاحتلال صعّد من حملات الاعتقال ضد الأسرى المحررين، حيث أعاد اعتقال نحو 70 أسيرًا ممن تحرروا في الصفقات السابقة، وخضع العديد منهم لتحقيقات ميدانية قاسية، بينما جرى تحويل 16 منهم إلى الاعتقال الإداري، بينهم أسيرات محررات.

وأشار إلى أن الشهادات التي جمعها نادي الأسير من ذوي المعتقلين ومن أطباء ومؤسسات حقوقية تكشف انتهاكات مروّعة وتعذيبًا ممنهجًا، شمل الضرب القاسي والتجويع والتعذيب النفسي والجسدي، حتى لحظة الإفراج عن بعضهم.

وأضاف أن الاحتلال حول السجون إلى مقابر حقيقية للأسرى عبر ممارسات الإهمال الطبي المتعمد، والتعذيب الجماعي، والتنكيل المتواصل، ما أدى إلى استشهاد عدد من المعتقلين داخل السجون، في حين تظهر على أجساد المفرج عنهم آثار التعذيب والعصابات الحديدية التي استخدمها جنود الاحتلال.

وكشف زغاري أن أطباء فلسطينيين في غزة ممن فحصوا جثامين شهداء الأسرى أكدوا وجود عمليات سرقة أعضاء بشرية من أجسادهم، في واحدة من أبشع الجرائم التي ترقى إلى مستوى جرائم الحرب.

وطالب المجتمع الدولي ولجان التحقيق الأممية بالتدخل العاجل لوقف هذه الجرائم الممنهجة ضد الأسرى الفلسطينيين، ومحاسبة قادة الاحتلال على انتهاكاتهم بحق الإنسانية.