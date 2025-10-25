الصليب الأحمر: مُنعنا من دخول أماكن الاعتقال منذ أكتوبر 2023

قالت المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر سارة دافيس "إن اللجنة مُنعت منذ أكتوبر 2023 من دخول أماكن الاعتقال الإسرائيلية".

وأضافت دافيس في تصريح صحفي يوم السبت، أن منع سلطات الاحتلال اللجنة من دخول المعتقلات، منعها من تقييم أوضاع الأسرى الفلسطينيين.

وسلمت قوات الاحتلال منذ وقف إطلاق النار بغزة 190 جثمان شهيد معظمهم تم اعتقالهم وقتلهم داخل السجون، وبدت على الجثامين علامات تعذيب شديدة وحرق وتكبيل وتعصيب للعينين.

ومعظم جثامين الشهداء لمواطنين تم اعتقالهم خلال حرب الإبادة على غزة بأكتوبر عام 2023.