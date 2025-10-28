قوات الاحتلال تهدم منزلين في بلدة شقبا بزعم البناء بدون ترخيص

هدمت قوات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، منزلين فلسطينيين في بلدة شُقبا غربي مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، بدعوى البناء دون ترخيص.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة برفقة آليات هدم وشرعت في عملية هدم منزلين، أحدهما تسكنه تسكنه عائلة فلسطينية منذ عدة سنوات، والآخر قيد الإنشاء للسكن مؤخرا.

وذكرت أن قوات الاحتلال هدمت منذ بداية العام 4 منازل في البلدة بذريعة البناء دون ترخيص.

وتقع قرية شقبا ضمن نطاق المنطقة “ج” التي تمنع سلطات الاحتلال البناء أو استصلاح الأراضي فيها دون تراخيص من شبه المستحيل الحصول عليها، حسبما يقول الفلسطينيون.

وصنفت اتفاقية “أوسلو 2” لعام 1995 أراضي الضفة ثلاث مناطق: “أ” تخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، و”ب” تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية وإدارية فلسطينية، و”ج” تخضع لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية إسرائيلية، وتشكل الأخيرة نحو 61 بالمئة من مساحة الضفة الغربية.​​​​​​​

ووفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فقد وثقت طواقمها منذ بداية الموسم الحالي نحو 158 اعتداء، بينها 17 نفذها الجيش و141 نفذها مستوطنون.

ومنذ بدء حرب الإبادة في قطاع غزة أكتوبر/ تشرين الأول 2023، نفذت قوات الاحتلال 1014 هدم في الضفة الغربية بما فيها شرقي مدينة القدس المحتلة، كما طالت عمليات الهدم 3679 منشأة، بينها ألف و288 منزلا مأهولا، و244 منزلا غير مأهول، و962 منشأة زراعية وغيرها.