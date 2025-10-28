الأمم المتحدة: عودة أكثر من 470 ألف نازح إلى شمال غزة رغم الدمار والمخاطر

كشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن أكثر من 470 ألف نازح فلسطيني عادوا إلى مناطق شمال قطاع غزة، منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وذكر المكتب في بيان صدر عنه، أن العائلات الفلسطينية تواصل العودة إلى منازلها المدمرة رغم ما يواجهها من مخاطر جسيمة، تشمل انتشار الذخائر غير المنفجرة والنقص الحاد في المياه والغذاء والخدمات الأساسية.

وأشار البيان إلى أن حركة النزوح العكسي داخل القطاع مستمرة خلال اليومين الماضيين، حيث سُجلت مئات آلاف التحركات باتجاه الشمال منذ بدء الهدنة، بحسب ما أورده موقع أخبار الأمم المتحدة.

وبيّن المكتب الأممي أن اتفاق وقف إطلاق النار والهدنة الهشة المستمرة لليوم التاسع عشر، إضافة إلى انسحاب قوات الاحتلال من مناطق متعددة في القطاع، سمحا بعودة أعداد كبيرة من النازحين إلى بيوتهم في مدينة غزة وشمال القطاع، على الرغم من الأوضاع الإنسانية الصعبة التي ما تزال قائمة.