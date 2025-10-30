الجبهة الشعبية تدين المجازر بحق المدنيين في السودان

أصدرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تصريحًا صحفيًا أدانت فيه المجازر التي يتعرض لها المدنيون في السودان، مؤكدةً على القلق البالغ إزاء ما يجري في مناطق الفاشر وبارا من عمليات تهجير واسعة واعتداءات ممنهجة ضمن حرب عبثية يدفع ثمنها الشعب السوداني وحده.

وأشار البيان إلى أن ما يحدث يعكس انهيارًا أخلاقيًا وسياسيًا عميقًا، واستمرار نهج الإفلات من العقاب الذي سمح بتكرار جرائم الحرب والإبادة، مشددًا على تشابك المصالح الداخلية والخارجية في صراع على السلطة والثروة على حساب الإنسان والوطن.

وأكدت الجبهة الشعبية تضامنها الكامل مع الشعب السوداني وقواه الديمقراطية والتقدمية، ودعت إلى وقف فوري للقتال، وفتح الممرات الإنسانية، وإجراء تحقيق مستقل في الجرائم المرتكبة، وصولًا إلى عدالة تحمي المدنيين وتعيد الاعتبار للكرامة الإنسانية.