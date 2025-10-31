الاحتلال يفرج عن جثامين 30 شهيدًا من غزة ضمن صفقة التبادل

سلمت قوات الاحتلال الاسرائيلي يوم الجمعة جثامين 30 أسيرًا فلسطينيًا، وذلك ضمن صفقة التبادل مع المقاومة الفلسطينية.

وذكر "مراسلنا"، أن جثمان 30 شهيدًا وصل مستشفى ناصر الطبي بخانيونس جنوبي قطاع غزة، أفرج عنهم الاحتلال ضمن الصفقة.

وهذه الدفعة الخامسة لجثامين شهداء أفرجت عنهم "إسرائيل" منذ اتفاق وقف إطلاق النار بغزة في الحادي عشر من أكتوبر الجاري.

وبدا على معظم الجثامين علامات التعذيب والحرق والإعدام، وكان معظمها مقيد اليدين والعينين، بالإضافة لاختفاء ملامحها من شدة التعذيب، ما منع الأهالي من التعرف على معظمها، وتم دفنها في مقبرة جماعية، لحين اجراء تحقيق رسمي بشأنها.