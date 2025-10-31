حماس: بن غفير يشرعن القتل ضد الأسرى في انتهاك صارخ للقوانين الدولية

اتهمت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الوزير الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير بارتكاب انتهاك خطير للقوانين والأعراف الدولية بعد نشره صورًا لعدد من الأسرى الفلسطينيين وهم مكبلون بطريقة وحشية ولا إنسانية، وقيامه بتهديدهم بشكل مباشر بالقتل.

وقال القيادي في الحركة محمود مرداوي إن تصرفات بن غفير تمثل تجسيدًا لسياسة التحريض والعنف الرسمية التي تنتهجها حكومة الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين، مؤكداً أن ما صدر عنه ليس مجرد تهديد لفظي عابر، بل استمرار لنهج شرعنة القتل والتنكيل الذي تمارسه سلطات الاحتلال.

وأضاف مرداوي أن هذه الممارسات تعكس طبيعة الحكومة الإسرائيلية الفاشية، محذرًا من تبعات هذا التحريض الممنهج على حياة الأسرى وعلى مجمل الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

وحمل القيادي في حماس الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات أو نتائج ناجمة عن هذه السياسات الإجرامية، داعيًا المؤسسات الحقوقية والقانونية الدولية إلى التحرك العاجل لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائم الحرب والانتهاكات التي تُرتكب بحق الأسرى والشعب الفلسطيني