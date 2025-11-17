الأب مانويل مسلم للرسالة: سلاح المقاومة لن ينتزعه منا أحد

أكد الأب مانويل مسلم، عضو الهيئة المسيحية الإسلامية لنصرة القدس، أن سلاح المقاومة الفلسطينية سيبقى خطًا أحمر لا يمكن لأي قوة في العالم أن تنتزعه من الشعب الفلسطيني، معتبرًا أن زيارات الوفود الدولية ومشاريع “السلام” المطروحة ليست سوى محاولات سياسية هدفها تجريد غزة من قوتها وصمودها.

وقال مسلم في حديث خاص لـ"الرسالة نت" إن “سلاح المقاومة لن ينتزعه منا أحد، لا الأمريكي ولا غيره”.

وأضاف الأب مسلم أن إسرائيل تبحث عن أمنها لكنها “لن تجده”، وأن من يجب وضعه تحت الوصاية الدولية ليس شعب غزة، بل “الضعفاء إنسانيًا وأخلاقيًا والأقوياء عسكريًا الذين فقدوا السيطرة على عقولهم وسلاحهم واقترفوا جرائم حرب وإبادة”، في إشارة مباشرة إلى الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد أن إسرائيل، بما ارتكبته من مجازر، باتت المطاردة الأولى أمام المحاكم الدولية، وهي “من يجب أن توضع تحت الانتداب والوصاية الأممية”.

ووجّه الأب مسلم انتقادات حادة للولايات المتحدة، قائلًا: “أنتِ يا أمريكا، يا دولة جبارة سلّحتِ هؤلاء بالأسلحة الفتاكة لينفذوا جنونهم… لستم أنتم ولا رئيسكم من نرحب بهم بيننا، ولستم المؤهلين لتكونوا حماة السلام على أرضنا”. وشدد على أن واشنطن شريك مباشر في الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين.

وأشار مسلم إلى أن مشروع الرئيس الأمريكي بشأن غزة جاء محمّلًا برسائل واضحة تطالب الفلسطينيين بتسليم السلاح، وهو ما اعتبره “وهمًا لن يتحقق”. وقال “لا السلاح الذي بيد المقاومين ولا سلاح الإرادة والإيمان في قلوبنا يمكن أن ينتزعه أحد منا”.

وأوضح أن الفلسطينيين لا يثقون بالولايات المتحدة ولا بأوروبا ولا بعدد من الأنظمة العربية، مؤكدًا أنهم لا يطلبون حماية من أحد. وأضاف: “نقولها بجرأة: نرفض وصايتهم كما نرفض انتدابهم، ونرفض تسليم سلاحنا لهم”.

وأكد الأب مسلم أن إسرائيل واهمة حين تظن أن أمنها مرهون بسلاحها، مشيرًا إلى أن هذا السلاح أخفق في تحقيق أهدافه خلال عامين من الحرب. وقال: “أمن إسرائيل الحقيقي ليس في قوتها العسكرية، بل في خضوعها واستسلامها لحقوقنا”.

وختم مسلم حديثه بالقول إن السلاح الفلسطيني “سيضع حبلًا حول رقبة إسرائيل، ويسوقها إلى المحاكم الدولية، ثم إلى العزلة، وصولًا إلى الهزيمة العسكرية النهائية”، معتبرًا أن المقاومة ستظل الحصن الأخير للشعب الفلسطيني في وجه مشاريع الهيمنة والوصاية الدولية.