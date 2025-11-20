الاحتلال يسيطر على مناطق جديدة ما بعد الخط الأصفر في منطقتي التفاح والشجاعية وحركة نزوح كبيرة 

في خرق جديد وكبير لاتفاق وقف إطلاق النار تقدمت قوات جيش الاحتلال خلال ساعات الليل إلى ما بعد الخط الأصفر في منطقتي التفاح والشجاعية.

وبعد ليلة صعبة شهدت توغل لجيش الاحتلال وعمليات قصف واستهدافات، إضافة إلى تفجير روبوتات في تلك المناطق، تفاجأ سكان تلك المناطق مع بزوغ الفجر أن قوات الاحتلال تقدمت لما بعد الخط الأصفر ونقلت المكعبات الإسمنتية إلى مناطق متقدمة لم تكن تخضع لسيطرتها سابقا، ما يعني توسيع الخط الأصفر.

وتشهد المنطقة حركة نزوح كبيرة للمواطنين الذين بدأوا بنقل ما أمكن من أمتعتهم.

وكانت قوات الاحتلال ادعت مهاجمة قواتها في منطقة رفح كحجج واهية لتبرير خرق الاتفاق واستهداف عدة مناطق في القطاع.