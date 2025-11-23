الإعلام الحكومي: 342 شهيداً نتيجة خرق الاحتلال لوقف إطلاق النار

قال المكتب الإعلامي الحكومي إن قوات الاحتلال الإسرائيلي واصلت خروقاتها لقرار وقف إطلاق النار، مرتكبةً 497 خرقاً منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ وحتى مساء السبت 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، من بينها 27 خرقاً ارتُكبت اليوم السبت وأسفرت عن استشهاد 24 مواطناً وإصابة 87 آخرين.

وأوضح المكتب في بيان صحفي، أن هذه الخروقات شكّلت انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني والبروتوكول الإنساني الملحق بالاتفاق، مشيراً إلى أن حصيلة العدوان المتواصل منذ بدء سريان التهدئة بلغت 342 شهيداً من المدنيين، غالبيتهم من الأطفال والنساء وكبار السن، إضافة إلى 875 جريحاً، واعتقال 35 مواطناً خلال عمليات توغل واقتحام نفذتها قوات الاحتلال في مناطق مختلفة من القطاع.

وبيّن أن انتهاكات الاحتلال تنوّعت بين 142 حالة إطلاق نار مباشر تجاه المواطنين ومنازلهم والأحياء السكنية وخيام النازحين، إلى جانب 21 عملية توغل داخل المناطق السكنية والزراعية وتجاوز الخط الأصفر المؤقت، فضلاً عن 228 عملية قصف واستهداف بري وجوي ومدفعي، بالإضافة إلى تنفيذ 100 عملية نسف لمنازل ومنشآت مدنية.

وأكد المكتب الإعلامي الحكومي أن هذه الممارسات تمثل سياسة ممنهجة تهدف إلى توسيع رقعة الدمار وفرض العقاب الجماعي على السكان، في خرق جسيم لاتفاقيات جنيف والقوانين الدولية.

وحمل البيان الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن التداعيات الإنسانية والأمنية الناجمة عن هذه الانتهاكات، محذراً من أن استمرارها من شأنه إفشال أي جهود دولية للحفاظ على التهدئة.

وطالب المكتب الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب، إلى جانب الدول الوسيطة والأطراف الضامنة للاتفاق ومجلس الأمن الدولي، باتخاذ خطوات جادة وفورية لوقف هذه الاعتداءات وإلزام الاحتلال بالالتزام الكامل ببنود اتفاق وقف إطلاق النار والبروتوكول الإنساني، بما يضمن حماية المدنيين ووضع حد للانتهاكات المتواصلة.