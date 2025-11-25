"القسام" وسرايا القدس تسلمان جثة أسير "إسرائيلي"

سلمت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة "حماس" وسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، يوم جثة أسير إسرائيلي في إطار صفقة "طوفان الأقصى" لتبادل الأسرى مع الاحتلال الإسرائيلي.

وذكر جيش الاحتلال أن طواقم الصليب الأحمر تسلمت جثة أسير إسرائيلي وسط قطاع غزة.

وكانت كتائب القسام قالت في وقت سابق اليوم: "في إطار صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى، سيتم اليوم تسليم جثة أحد أسرى الاحتلال التي عُثر عليها في وسط قطاع غزة، وذلك عند الساعة الرابعة مساءً بتوقيت غزة".

وأمس أعلنت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، عن عثورها على جثة أحد أسرى الاحتلال الإسرائيلي، خلال عمليات البحث والحفر في وسط قطاع غزة.

وتأتي هذه الخطوة في سياق مفاوضات مستمرة تهدف إلى تنفيذ صفقة تبادل بين الاحتلال الإسرائيلي وفصائل المقاومة، تشمل استعادة الأسرى وجثامين الجنود الإسرائيليين المحتجزين في غزة مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين من سجون الاحتلال.