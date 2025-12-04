حماس: الاحتلال ارتكب جريمة حرب في خان يونس وعلى الوسطاء لجم التصعيد

قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب "جريمة حرب موصوفة" عقب قصفٍ استهدف خيام النازحين في محيط المستشفى الكويتي بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى بينهم أطفال.

وأوضحت الحركة، في بيان، إن الهجوم يمثل "عدواناً همجياً واستهتاراً باتفاق وقف إطلاق النار"، معتبرة أنه "محاولة للتنصل من استحقاقات الاتفاق".

وحملت حماس الاحتلال"المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا التصعيد"، داعية الوسطاء والدول الضامنة إلى "لجم الاحتلال ومنع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته من التهرب من التزامات الاتفاق"، وعلى رأسها وقف القصف على المناطق السكنية وخيام النازحين، بحسب البيان.