شهيدان بغارتين "إسرائيليتين" على بلدة ياطر جنوب لبنان

استشهد لبنانيان، وأصيب آخر، اليوم الأحد، في غارتين إسرائيليتين استهدفتا بلدة ياطر جنوب لبنان.

وأفادت مصادر لبنانية باستشهاد مواطن جراء غارة على مركبة نفذتها مسيّرة تابعة للاحتلال على بلدة ياطر.

وأضافت المصادر أن طيران الاحتلال شنّ غارة ثانية استهدفت البلدة ذاتها، ما أدى إلى لاستشهاد شخص وإصابة آخر جراء قصف دراجة نارية.

وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه استهدف عنصرين في حزب الله بهجومين متتالين ببلدة ياطر جنوب لبنان.

وشهد لبنان عدواناً إسرائيلياً بدأ في أكتوبر 2023 واستمر حتى سبتمبر 2024، أوقع أكثر من 4 آلاف شهيد و17 ألف جريح، مع خروقات متكررة لاتفاق وقف إطلاق النار تجاوزت 4500 مرة.