المرصد الأورومتوسطي: إسرائيل تحوّل فصل الشتاء إلى أداة قتل جماعي في غزة 

حذّر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان من تداعيات إنسانية خطيرة مع دخول فصل الشتاء في قطاع غزة، مؤكدًا أن إسرائيل تحوّل الظروف الجوية القاسية إلى أداة إضافية لإهلاك السكان المدنيين، عبر استمرار منع إدخال المساكن المؤقتة ومواد الإيواء الأساسية.

وأوضح المرصد أن القطاع يواجه كارثة وشيكة قد تشمل انهيار مئات المنازل المتضررة بفعل القصف على رؤوس ساكنيها، في ظل غياب أي بدائل سكنية آمنة أو صالحة للعيش، مشيرًا إلى أن التغيرات الجوية المصاحبة للشتاء ترفع بشكل كبير احتمالات الانهيار الإنشائي للمباني المتصدعة.

وبيّن أن المدنيين في غزة يُدفعون إلى خيارات قسرية قاسية، تتمثل في البقاء داخل منازل مهددة بالانهيار أو اللجوء إلى خيام تفتقر لأبسط مقومات الحماية من البرد والأمطار، معتبرًا أن الحصار الإسرائيلي يُستخدم كأداة تنفيذية ضمن جريمة الإبادة الجماعية المستمرة، عبر إنتاج واقع معيشي قاتل.

وأكد المرصد أن سياسة “منع الإيواء” التي تنتهجها إسرائيل تستهدف تدمير البيئة السكنية في القطاع وتجريد السكان من حقهم في السكن الآمن، مشددًا على أن هذا النمط من الانتهاكات يمثل تكتيكًا استراتيجيًا ومنهجيًا لإحداث تهجير قسري طويل الأمد، من خلال محو مقومات الحياة الأساسية ودفع السكان إلى الرحيل.

ودعا المرصد المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغط عاجل وفعّال على إسرائيل لرفع الحظر المفروض على إدخال المساكن المؤقتة إلى غزة، مؤكدًا أنه لا يجوز تحت أي ذريعة إخضاع الاحتياجات الإنسانية الأساسية لأي اشتراطات أمنية أو مقايضات سياسية.

كما طالب المقرر الأممي الخاص المعني بالسكن اللائق بتوجيه نداء رسمي وعاجل للسلطات الإسرائيلية لإنهاء هذا الحظر، محذرًا من أن استمرار منع إدخال المساكن المؤقتة ولوازم الإيواء في ظل ظروف الشتاء قد يرقى إلى مستوى القتل العمد بحق السكان المدنيين.