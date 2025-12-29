خيام غارقة وأنقاض مكشوفة.. تحذير أممي من كارثة شتوية في غزة

قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني، إن طقس الشتاء القاسي في قطاع غزة يفاقم معاناة مستمرة لأكثر من عامين، جراء الحرب الإسرائيلية في القطاع.

وأوضح لازاريني، في منشور على منصة "إكس"، أن "المزيد من الأمطار" في القطاع، تعني "المزيد من البؤس واليأس والموت".

وأفاد بأن "طقس الشتاء القاسي يفاقم معاناة لأكثر من عامين" في غزة، حيث يعيش السكان في "خيام بالية وغارقة بالمياه، وسط الأنقاض".

وأكد لازاريني، أن "مساعدات الإغاثة لا تصل بالكمية المطلوبة".

وأشار إلى أن الأونروا بإمكانها مضاعفة جهود الإغاثة في حال السماح بتدفق المساعدات إلى القطاع المحاصر.